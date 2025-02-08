Единая лига: расписание матчей 8 февраля
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В субботу, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем начала этого матча и турнирным положением.
Расписание Единой лиги на 8 февраля:
17:30 мск — «Парма» — «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 побед и пять поражений. На третьей строчке расположился петербургский «Зенит», у которого 25 побед и пять поражений.
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