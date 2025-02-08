Единая лига: расписание матчей 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем начала этого матча и турнирным положением.

Расписание Единой лиги на 8 февраля:

17:30 мск — «Парма» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 побед и пять поражений. На третьей строчке расположился петербургский «Зенит», у которого 25 побед и пять поражений.