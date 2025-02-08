Результаты игрового дня НБА 8 февраля
Поделиться
В ночь с 7 на 8 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 февраля:
- «Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:134;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:116;
- «Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 102:86;
- «Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» — 115:110;
- «Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:112;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 121:109;
- «Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 135:127 OT.
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
124 : 134
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Пул - 45, Джордж - 17, Кулибали - 16, Каррингтон - 13, Холмс - 12, Кисперт - 10, Вукчевич - 7, Гилл - 2, Джонсон - 2, Миддлтон, Брогдон, Сарр
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Мобли - 27, Гарлэнд - 23, Страс - 17, Джером - 13, Аллен - 12, Тайсон - 7, Портер - 2, Меррилл, Томпсон, Бейтс
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Болл - 24, Смит - 19, Симпсон - 12, Карри - 12, Диабате - 9, Салон - 8, Джеффрис - 4, Гибсон - 4, Уильямс, Пэйтон, Уонг
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 33, Фокс - 22, Вембаньяма - 16, Васселл - 15, Сохан - 11, Барнс - 8, Пол - 6, Шампани - 3, Джонсон - 2, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 86
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Джонсон - 18, Расселл - 17, Уотфорд - 12, Клэкстон - 12, Джонсон - 11, Шарп - 9, Уильямс - 8, Уилсон - 8, Эвбуомван - 5, Мартин - 2, Бикман, Клауни
Майами Хит: Розир - 20, Адебайо - 18, Хироу - 15, Уэр - 10, Робинсон - 10, Йович - 8, Жакез-мл. - 5, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 24, Дэниэлс - 15, Гуйе - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 13, Нэнс - 11, Крейчи - 11, Барлоу - 7, Уоллес - 3, Мэтьюз - 2, Джонсон, Плауден
Милуоки Бакс: Портис - 26, Лиллард - 23, Трент-мл. - 19, Лопес - 16, Кузма - 12, Принс - 9, Роллинз - 3, Грин - 2, Симс, Ливингстон, Умуде, Смит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Бисли - 36, Харрис - 22, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Фонтеккио - 10, Стюарт - 10, Сассер - 9, Хардуэй-младший - 6, Холланд - 3, Рид - 2, Каннингем, Харпер Мл., Дженкинс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Эмбиид - 23, Гримс - 14, Джордж - 14, Убре - 14, Эдвардс - 11, Каунсил - 3, Драммонд - 2, Лоури - 2, Бона - 2, Океке, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 27, Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 18, Джо - 16, Карузо - 12, Хартенштайн - 12, Уильямс - 4, Холмгрен - 4, Карлсон - 2, Джонс - 1, Флаглер, Уильямс, Дука
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Дик - 17, Уолтер - 12, Буше - 11, Баттл - 11, Могбо - 10, Агбаджи - 8, Шид - 7, Куикли - 6, Робинсон - 6, Темпл, Пёлтль
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
135 : 127
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 47, Аллен - 21, Джонс - 16, О'Нил - 12, Ричардс - 12, Бол - 12, Данн - 6, Моррис - 5, Ли - 2, Пламли - 2, Игодаро, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Бриджес
Юта Джаз: Коллинс - 21, Маркканен - 20, Кесслер - 19, Джордж - 18, Кольер - 15, Филиповски - 11, Михайлюк - 9, Джузэнг - 7, Сенсабо - 4, Поттер - 3, Харклесс, Чьебв
Видео: Девин Букер оставил автограф на камере
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
09:31
-
09:20
-
09:05
-
08:37
-
07:00
-
00:42
-
00:32
-
00:27
- 7 февраля 2025
-
23:20
-
23:02
-
22:19
-
22:11
-
21:51
-
21:10
-
20:38
-
20:34
-
19:49
-
19:11
-
18:27
-
18:19
-
18:03
-
17:25
-
16:57
-
16:40
-
16:01
-
15:37
-
15:01
-
14:44
-
13:53
-
13:10
-
12:27
-
12:02
-
11:58
-
11:22
-
11:09