В ночь с 7 на 8 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:134;

«Шарлотт Хорнетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:116;

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 102:86;

«Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» — 115:110;

«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:112;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 121:109;

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 135:127 OT.

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