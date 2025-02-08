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Менеджер «Далласа», обменявший Дончича, находится под охраной из-за угроз фанатов

Менеджер «Далласа», обменявший Дончича, находится под охраной из-за угроз фанатов
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52-летний американский бывший игрок, являющийся президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером команды «Даллас Маверикс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Нико Харрисон находится под постоянной охраной из-за угроз фанатов техасской команды, вызванных обменом звезды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса, сообщил журналист ESPN Тим Макмэхон.

«Нико Харрисон постоянно получает угрозы в свой адрес, которые начали поступать ему сразу после новостей по обмену Луки Дончича. В некоторые из них были включены расистские выражения и угрозы убийства.

И рядом с Нико усиливаются меры безопасности, он постоянно под охраной. Снаружи арены уже прошло несколько протестов, и, по крайней мере, они ещё запланированы. Поклонники перешли границы», — сказал Макмэхон в эфире ESPN.

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