Названы имена участников данк-контеста Матча звёзд НБА — 2025

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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список участников данк-контеста, который пройдёт во время уикенда Матча звёзд — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами баскетболистов, которые примут участие в этом конкурсе.

Список игроков, участвующих в конкурсе:

1. Мэк Маккланг — двукратный победитель данк-контеста, находящийся в составе команды «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА (G-лига);

2. Матас Бузелис («Чикаго Буллз»);

3. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»);

4. Андре Джексон («Милуоки Бакс»).

Макланг является действующим и двукратным победителем слэм-данк-контеста. Он становился победителем на на Матче звёзд НБА 2023 года и Матче звёзд НБА 2024 года.

Сам звёздный уикенд пройдёт с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.