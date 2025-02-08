Названы имена участников данк-контеста Матча звёзд НБА — 2025

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список участников данк-контеста, который пройдёт во время уикенда Матча звёзд — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами баскетболистов, которые примут участие в этом конкурсе.
Список игроков, участвующих в конкурсе:
1. Мэк Маккланг — двукратный победитель данк-контеста, находящийся в составе команды «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА (G-лига);
2. Матас Бузелис («Чикаго Буллз»);
3. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»);
4. Андре Джексон («Милуоки Бакс»).
Макланг является действующим и двукратным победителем слэм-данк-контеста. Он становился победителем на на Матче звёзд НБА 2023 года и Матче звёзд НБА 2024 года.
Сам звёздный уикенд пройдёт с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.