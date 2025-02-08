Эндрю Уиггинс, ставший частью обмена Джимми Батлера, будет выступать под его номером
Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» сообщила, что канадский профессиональный игрок, выступающий на позициях защитника и лёгкого форварда, Эндрю Уиггинс будет выходить на площадку под номером 22, который до этого принадлежал звёздному Джимми Батлеру.
Напомним, Уиггинс, игравший за «Голден Стэйт», стал частью обмена по переходу Батлера в состав «Уорриорз».
Полные детали обмена Джимми Батлера:
- «Голден Стэйт» получили: Джимми Батлера;
- «Майами»: Эндрю Уиггинс, Пи Джей Такер и защищённый пик первого раунда;
- «Детройт»: Линди Уотерс, Джош Ричардсон и пик второго раунда;
- «Юта»: Деннис Шрёдер (позже отправлен в «Детройт Пистонс»);
- «Торонто»: Кайл Андерсон.
В сезоне-2021/2022 Уиггинс стал чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт», а в 2015-м получил награду лучшего новичка.
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