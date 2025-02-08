Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эндрю Уиггинс, ставший частью обмена Джимми Батлера, будет выступать под его номером

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» сообщила, что канадский профессиональный игрок, выступающий на позициях защитника и лёгкого форварда, Эндрю Уиггинс будет выходить на площадку под номером 22, который до этого принадлежал звёздному Джимми Батлеру.

Напомним, Уиггинс, игравший за «Голден Стэйт», стал частью обмена по переходу Батлера в состав «Уорриорз».

Полные детали обмена Джимми Батлера:

«Голден Стэйт» получили: Джимми Батлера;

«Майами»: Эндрю Уиггинс, Пи Джей Такер и защищённый пик первого раунда;

«Детройт»: Линди Уотерс, Джош Ричардсон и пик второго раунда;

«Юта»: Деннис Шрёдер (позже отправлен в «Детройт Пистонс»);

«Торонто»: Кайл Андерсон.

В сезоне-2021/2022 Уиггинс стал чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт», а в 2015-м получил награду лучшего новичка.