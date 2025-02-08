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Никола Йокич пошутил о первом Матче звёзд Леброна Джеймса

Никола Йокич пошутил о первом Матче звёзд Леброна Джеймса
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В одном из видеороликов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), направленном на рекламу уикенда, на котором пройдёт Матч звёзд НБА — 2025, звёздный форвард команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич пошутил по поводу первого Матча звёзд для четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс».

На вопрос, в каком году Леброн впервые принял участие в Матче звёзд, Никола Йокич назвал 1985 год (тогда американцу был год), рассмешив ведущего, а позже предположил, что это был 2001-й.

Правильным ответом оказался 2005 год. В своём дебютном сезоне-2003/2004 Леброн был участником матча новичков, а уже в следующем году дебютировал в Матче звёзд.

Матч звёзд НБА — 2025 пройдёт 16 февраля, а сама программа мероприятий начнётся 14 числа.

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