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Чет Холмгрен вернулся в состав «Оклахомы» после 39 пропущенных матчей подряд

Чет Холмгрен вернулся в состав «Оклахомы» после 39 пропущенных матчей подряд
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен залечил травму и вернулся в состав команды после того, как пропустил 39 матчей подряд.

Холмгрен вышел на домашнюю площадку в игре против «Рэпторс», где его команда одержала победу со счётом 121:109 в рамках очередного матча лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации).

Чет провёл в игре 22 минуты, и за это время успел набрать 4 очка, сделать 5 подборов, а также 4 блок-шота.

Напомним, Холмгрен не играл в составе «Оклахомы» с 10 ноября из-за перелома кости тазовой области.

«Оклахома-Сити Тандер» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 41-9.

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