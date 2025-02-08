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Известна дата дебюта Энтони Дэвиса за «Даллас Маверикс»

Известна дата дебюта Энтони Дэвиса за «Даллас Маверикс»
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31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис дебютирует в составе техасской команды в ночь с 8 на 9 февраля в матче с «Хьюстон Рокетс», о чём сообщил сам игрок во время пресс-конференции.

Фото: Ron Jenkins/Getty Images

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Лука Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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