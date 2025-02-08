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Двукратный победитель конкурса, Гарнетт и Макгрэди станут судьями данк-контеста

Двукратный победитель конкурса, Гарнетт и Макгрэди станут судьями данк-контеста
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список судей данк-контеста, который пройдёт во время уикенда Матча звёзд — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами судей, которые будут оценивать выступления баскетболистов в этом конкурсе.

Список судей, участвующих в конкурсе:

1. Кевин Гарнетт — MVP 2004 года и чемпион НБА 2008;
2. Джейсон Ричардсон — двукратный победитель контеста в 2002 и 2003 году;
3. Бэрон Дэвис — двукратный участник Матча звёзд и победитель конкурса умений (2004);
4. Трэйси Макгрэди — семикратный участник Матча звёзд и Самый прогрессирующий игрок (MIP) в 2001 году.

Сам звёздный уикенд пройдёт с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.

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