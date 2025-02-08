Чарльз Баркли негативно оценил перспективы «Лейкерс» после прихода Луки Дончича

Легендарный баскетболист, игравший на позиции форварда, и 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли критически отозвался о команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после обмена Энтони Дэвиса на звезду «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Я не думаю, что «Лейкерс» лучше «Далласа». Не уверен, что они лучше даже «Мемфиса», и уж точно не уверен, что они лучше «Рокетс»… «Лейкерс» явно будут плохи в обороне.

На мой взгляд, Луке Дончичу будет очень тяжело адаптироваться… Лука никогда не играл без мяча. Вероятно, он будет владеть мячом меньше, чем когда-либо в своей жизни… Вы просто не можете собрать вместе отличных игроков и думать, что это сработает», — сказал Баркли во время эфира NBA on TNT.