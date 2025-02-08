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В «Пари Нижний Новгород» объявили о подписании контракта с чемпионом Европы

В «Пари Нижний Новгород» объявили о подписании контракта с чемпионом Европы
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30-летний словенский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Матиц Ребец стал игроком российской команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», о чём сообщила пресс-служба клуба.

В составе сборной Словении Ребец стал чемпионом Европы в 2017 году. Матиц является воспитанником словенского клуба «Хелиос Домжале». За свою родную команду он выступал с 2009 по 2016 год, пройдя путь от юношеского до основного состава. В России Ребец уже играл за красноярский «Енисей» в 2017 году.

За нижегородскую команду словенский защитник будет выступать под номером 0.

После 30 матчей в сезоне-2024/2025 «Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.

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