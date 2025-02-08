Игрок «Детройта» установил личный рекорд, реализовав девять трёхочковых за 19 попыток

28-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Малик Бизли установил личный рекорд результативности в победном матче (125:112) с «Филадельфией Сиксерс» в ночь на 8 февраля.

На счету Бизли 36 очков (9 из 19 трёхочковых), три подбора и одна результативная передача. После 52 матчей в сезоне-2024/2025 североамериканской лиги «Детрой Пистонс» расположился на шестом месте Восточной конференции, одержал 26 побед и потерпев 26 поражений.

Перед завершением дедлайна обменов они получили Денниса Шрёдера.