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Игрок «Детройта» установил личный рекорд, реализовав девять трёхочковых за 19 попыток

Игрок «Детройта» установил личный рекорд, реализовав девять трёхочковых за 19 попыток
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28-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Малик Бизли установил личный рекорд результативности в победном матче (125:112) с «Филадельфией Сиксерс» в ночь на 8 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Бисли - 36, Харрис - 22, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Фонтеккио - 10, Стюарт - 10, Сассер - 9, Хардуэй-младший - 6, Холланд - 3, Рид - 2, Каннингем, Харпер Мл., Дженкинс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Эмбиид - 23, Гримс - 14, Джордж - 14, Убре - 14, Эдвардс - 11, Каунсил - 3, Драммонд - 2, Лоури - 2, Бона - 2, Океке, Гордон

На счету Бизли 36 очков (9 из 19 трёхочковых), три подбора и одна результативная передача. После 52 матчей в сезоне-2024/2025 североамериканской лиги «Детрой Пистонс» расположился на шестом месте Восточной конференции, одержал 26 побед и потерпев 26 поражений.

Перед завершением дедлайна обменов они получили Денниса Шрёдера.

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