Энтони Дэвис отреагировал на болезненную реакцию фанатов «Далласа» на обмен Дончича

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис высказался о своём переходе в техасский клуб и о реакции болельщиков, из-за которой главный менеджер коллектива ходит с охраной.

«Понимаю, кем был Лука для этой франшизы, для этого города. Никогда не собираюсь преуменьшать это. Просто знаю, что значил я для города Лос-Анджелес. Так что не удивлён реакцией болельщиков и города. Моя работа — приходить и играть в баскетбол, делать то, что должен, и давать болельщикам надежду и уверенность в том, почему Нико пригласил меня сюда.

Но никто не мог знать, какой будет реакция болельщиков на мой дебют. Не могу это контролировать. Очевидно, это был тяжёлый обмен для всех. Это был шок для всех. Моя работа — выходить на паркет и выигрывать баскетбольные матчи», — сказал Дэвис на пятничной пресс-конференции.

Напомним, многие поклонники «Далласа» остались недовольны и даже пришли в ярость, как один из героев на видеоролике ниже. Другие фанаты принесли к арене «Маверикс» гроб, обозначая дальнейшие перспективы клуба.