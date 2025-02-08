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Один из кандидатов на награду «Лучший новичок» установил личный рекорд в НБА

Один из кандидатов на награду «Лучший новичок» установил личный рекорд в НБА
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20-летний американский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, выступающий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, установил личный рекорд по результативности в проигранном матче с «Шарлотт Хорнетс» (116:117).

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Болл - 24, Смит - 19, Симпсон - 12, Карри - 12, Диабате - 9, Салон - 8, Джеффрис - 4, Гибсон - 4, Уильямс, Пэйтон, Уонг
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 33, Фокс - 22, Вембаньяма - 16, Васселл - 15, Сохан - 11, Барнс - 8, Пол - 6, Шампани - 3, Джонсон - 2, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили

На счету Стефона 33 очка, что является его личным рекордом. Касл реализовал 10 бросков с игры за 15 попыток (три из пяти трёхочковых), а также забросил 10 из 11 штрафных попыток.

В концовке матча звёздный защитник ДеАарон Фокс, проводивший свою вторую игру за «Спёрс», реализовал дальний бросок на победу, но он не был засчитан, так как мяч вылетел из рук после сирены об окончании матча.

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