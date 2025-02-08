Энтони Дэвис рассказал, что ответил бы разъярённым фанатам «Маверикс» из-за обмена Дончича

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис рассказал, что бы он ответил разъярённым от обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» фанатам техасской команды, пообещав помочь коллективу завоевать очередной титул североамериканской лиги.

«Я бы просто сказал им: «Теперь у вас есть парень, который будет выходить на площадку каждый вечер». Я тот игрок, который собирается соревноваться каждый вечер и привносить этот чемпионский опыт в организацию, чтобы постараться помочь привести эту команду к очередному титулу», — сказал Дэвис во время пятничной пресс-конференции.