Джимми Батлер обратился к фанатам «Уорриорз», пообещав титул

35-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, Джимми Батлер обратился к поклонникам коллектива из Сан-Франциско после своего обмена из «Майами Хит».

«Йоу, «Даб Нэйшн», это Джимми Батлер. Я очень тронут и воодушевлён. Готов к работе и победам. Готов показать это шоу для всех вас. Давайте сделаем это, чемпионство скоро придёт к нам», — сказал Батлер в видеоролике.

Полные детали обмена Джимми Батлера:

«Голден Стэйт» получили: Джимми Батлера;

«Майами»: Эндрю Уиггинс, Пи Джей Такер и защищённый пик первого раунда;

«Детройт»: Линди Уотерс, Джош Ричардсон и пик второго раунда;

«Юта»: Деннис Шрёдер (позже отправлен в «Детройт Пистонс»);

«Торонто»: Кайл Андерсон.