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Джимми Батлер обратился к фанатам «Уорриорз», пообещав титул

Джимми Батлер обратился к фанатам «Уорриорз», пообещав титул
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35-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, Джимми Батлер обратился к поклонникам коллектива из Сан-Франциско после своего обмена из «Майами Хит».

«Йоу, «Даб Нэйшн», это Джимми Батлер. Я очень тронут и воодушевлён. Готов к работе и победам. Готов показать это шоу для всех вас. Давайте сделаем это, чемпионство скоро придёт к нам», — сказал Батлер в видеоролике.

Полные детали обмена Джимми Батлера:

  • «Голден Стэйт» получили: Джимми Батлера;
  • «Майами»: Эндрю Уиггинс, Пи Джей Такер и защищённый пик первого раунда;
  • «Детройт»: Линди Уотерс, Джош Ричардсон и пик второго раунда;
  • «Юта»: Деннис Шрёдер (позже отправлен в «Детройт Пистонс»);
  • «Торонто»: Кайл Андерсон.
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