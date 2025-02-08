Дэвис — об игре с Ирвингом: не думаю, что он состязался с таким парнем, как я

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис порассуждал о своих взаимодействиях на площадке с защитником техасского клуба Кайри Ирвингом.

«Я просто думаю, что с таким защитником, как Кайри, который умеет забивать, отдавать передачи, атаковать кольцо в невероятно сложных ситуациях, он может делать всё это. В его игре нет изъянов.

Не думаю, что он состязался с таким парнем, как я, который может сыграть на дистанции или в пик-энд-ролле, быть опасным на обеих сторонах щита в подборе. И думаю, наша игра при заслонах будет очень яркой. Это другая динамика, которую я привношу в него, а он привносит в меня», — сказал Дэвис на пресс-конференции в пятницу.

Дэвис дебютирует в составе «Далласа» в ночь с 8 на 9 февраля в матче с «Хьюстон Рокетс».