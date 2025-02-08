Энтони Дэвис рассказал, чему научился у Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Звёздный форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис ответил, чему научился у 40-летнего четырёхкратного чемпиона североамериканский лиги Леброна Джеймса за период совместных выступлений в коллективе «Лос-Анджелес Лейкерс», из которого 2 февраля Дэвис был обменян на Луку Дончича.

«Просто с точки зрения лидерства как он может руководить командой. Он очень красноречив. В течение первых семи лет я всегда хотел быть примером лидера. Но за последние пять с половиной лет, проведённых рядом с ним, я понял, что игроки не всегда хотят слышать голос своего тренера», — приводит слова Дэвиса издание Clutch Рoints.