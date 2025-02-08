Перкинс — об игре за «Тандер» с Дюрантом и Уэстбруком: я был лидером

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что был лидером коллектива «Оклахома-Сити Тандер», когда выступал там вместе со звёздным Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.

«Поймите, никогда не значит, что твой лучший игрок — это твой лидер. Когда я был в ”Тандер", там не было [в лидерах] ни Кей Ди, ни Расса, ни Джеймса [Хардена], я был лидером», — сказал Перкинс во время эфира на канале ESPN.

Перкинс выступал в составе «Тандер» с 2010 по 2015 год.

Ранее Энтони Дэвис рассказал, чему научился у Леброна Джеймса в «Лейкерс».