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Перкинс — об игре за «Тандер» с Дюрантом и Уэстбруком: я был лидером

Перкинс — об игре за «Тандер» с Дюрантом и Уэстбруком: я был лидером
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что был лидером коллектива «Оклахома-Сити Тандер», когда выступал там вместе со звёздным Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.

«Поймите, никогда не значит, что твой лучший игрок — это твой лидер. Когда я был в ”Тандер", там не было [в лидерах] ни Кей Ди, ни Расса, ни Джеймса [Хардена], я был лидером», — сказал Перкинс во время эфира на канале ESPN.

Перкинс выступал в составе «Тандер» с 2010 по 2015 год.

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