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Дюрант — о словах Перкинса про роль лидера в «Тандер»: самая безумная чушь, которую слышал

Дюрант — о словах Перкинса про роль лидера в «Тандер»: самая безумная чушь, которую слышал
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36-летний лидер и тяжёлый форвард аризонского клуба «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант резко отреагировал на слова своего бывшего товарища по команде, а ныне спортивного обозревателя и эксперта ESPN Кендрика Перкинса. Ранее тот заявил, что был лидером команды «Оклахома-Сити Тандер», когда выступал там вместе с Дюрантом, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.

«Знаю, что это может звучать слишком громко, но слова Перкинса — самая безумная чушь, которую я слышал и видел на этой неделе», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Перкинс выступал в составе «Тандер» с 2010 по 2015 год.

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