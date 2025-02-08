Дюрант — о словах Перкинса про роль лидера в «Тандер»: самая безумная чушь, которую слышал

36-летний лидер и тяжёлый форвард аризонского клуба «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант резко отреагировал на слова своего бывшего товарища по команде, а ныне спортивного обозревателя и эксперта ESPN Кендрика Перкинса. Ранее тот заявил, что был лидером команды «Оклахома-Сити Тандер», когда выступал там вместе с Дюрантом, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.

«Знаю, что это может звучать слишком громко, но слова Перкинса — самая безумная чушь, которую я слышал и видел на этой неделе», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Перкинс выступал в составе «Тандер» с 2010 по 2015 год.