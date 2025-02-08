Экс-игроку НБА Нейту Робинсону успешно пересадили почку

Бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратному чемпиону конкурса по броскам сверху Нейту Робинсону успешно пересадили почку в ходе многочасовой операции, которая прошла в Медицинском центре Вашингтонского университета в Сиэтле. Об этом сообщает портал Basket News.

Напомним, последние несколько лет Робинсон боролся с почечной недостаточностью, а весной 2024 года сообщил, что может умереть, если не будет найден донор почки.

За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 матчей, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.