15 очков Шведа помогли «Зениту» одержать 7-ю победу подряд в Единой лиге, обыграв «Парму»
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В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 74:58.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2015, вторник. 18:30 МСК
МХК Химик
Воскресенск
Окончен
0 : 7
Локо
Ярославль
0:1 Красковский (Коршков, Полунин) – 08:39 (5x5) 0:2 Кононов (Юртайкин) – 18:51 (5x4) 0:3 Цветков (Полунин) – 22:58 (5x4) 0:4 Каюмов (Колонистов) – 37:41 (5x5) 0:5 Кулагин – 38:09 (5x5) 0:6 Красковский (Коршков) – 45:04 (5x4) 0:7 Красковский (Коршков, Цветков) – 56:00 (5x4)
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 15 очков. 14 очков на свой счёт записал Трент Фрейзер. Ещё 12 очков на счету Винса Хантера.
В составе пермяков 14 очков набрал Гарретт Нэвелс. Ещё 13 очков на счету Александра Захарова.
«Парма» потерпела уже третье поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и пятое в последних шести встречах. «Зенит» продлил свою победную серию до семи матчей.
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