15 очков Шведа помогли «Зениту» одержать 7-ю победу подряд в Единой лиге, обыграв «Парму»

В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 74:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 15 очков. 14 очков на свой счёт записал Трент Фрейзер. Ещё 12 очков на счету Винса Хантера.

В составе пермяков 14 очков набрал Гарретт Нэвелс. Ещё 13 очков на счету Александра Захарова.

«Парма» потерпела уже третье поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и пятое в последних шести встречах. «Зенит» продлил свою победную серию до семи матчей.