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Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий насчёт ухода Луки Дончича

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий насчёт ухода Луки Дончича
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Главный тренер техасского клуба «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал обмен 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на 31-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Финальная серия в прошлом году стала для нас прекрасным опытом. Но мы чувствовали, что должны стать лучше. То, что происходит сейчас, — часть пути. И это только начало. Поэтому надеюсь, что внесённые нами изменения позволят вернуться в финал и найти способ победить», — приводит слова Кидда портал Basket News.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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