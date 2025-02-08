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Энтони Дэвис впервые позирует с джерси клуба «Даллас Маверикс»

Энтони Дэвис впервые позирует с джерси клуба «Даллас Маверикс»
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31-летний центровой техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис после пресс-конференции в честь его перехода в команду получил свою новую джерси с № 3.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский центровой изначально выступал за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

В качестве игрока «озёрников» Дэвис принял участие в 42 матчах. В среднем за встречу Энтони набирает 25,7 очка, делает 11,9 подбора, отдаёт 3,4 передачи, а также совершает 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

Ранее Энтони Дэвис рассказал, чему научился у Леброна Джеймса в «Лейкерс».

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