Энтони Дэвис впервые позирует с джерси клуба «Даллас Маверикс»

31-летний центровой техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис после пресс-конференции в честь его перехода в команду получил свою новую джерси с № 3.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский центровой изначально выступал за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

В качестве игрока «озёрников» Дэвис принял участие в 42 матчах. В среднем за встречу Энтони набирает 25,7 очка, делает 11,9 подбора, отдаёт 3,4 передачи, а также совершает 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

Ранее Энтони Дэвис рассказал, чему научился у Леброна Джеймса в «Лейкерс».