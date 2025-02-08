Единая лига: результаты матчей 8 февраля
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В субботу, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату была запланирована всего одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча.
Результаты Единой лиги 8 февраля:
«Парма» — «Зенит» — 58:74.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
58 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Нэвелс - 14, Захаров - 13, Руженцев - 8, Хэмм - 8, Хэмилтон - 6, Якушин - 5, Ильницкий - 2, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Шашков
Зенит: Швед - 15, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Уайт - 9, Пойтресс - 6, Воронцевич - 6, Щербенев - 3, Карасёв - 3, Жбанов - 3, Бэйкон - 3, Захаров, Рыжов
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 26 побед при пяти поражениях (83,9%). Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает московский ЦСКА. В активе столичной команды 25 побед и пять поражений (83,3%).
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