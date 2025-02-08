Единая лига: результаты матчей 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату была запланирована всего одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча.

Результаты Единой лиги 8 февраля:

«Парма» — «Зенит» — 58:74.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 26 побед при пяти поражениях (83,9%). Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает московский ЦСКА. В активе столичной команды 25 побед и пять поражений (83,3%).