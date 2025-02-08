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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой»

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
58 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Нэвелс - 14, Захаров - 13, Руженцев - 8, Хэмм - 8, Хэмилтон - 6, Якушин - 5, Ильницкий - 2, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Шашков
Зенит: Швед - 15, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Уайт - 9, Пойтресс - 6, Воронцевич - 6, Щербенев - 3, Карасёв - 3, Жбанов - 3, Бэйкон - 3, Захаров, Рыжов

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Парму» за содействие и помощь, с учётом того, какое у нас было сложное путешествие. Особенно хочу отметить тренера Евгения Пашутина — он настоящий джентльмен. Много лет мы играли друг против друга, и он всегда демонстрировал своё высокое мастерство, а также то, что он замечательный человек и настоящий человек баскетбола. Игра для нас была непростой.

Мы шли очко за очком, в каждой замене пытались найти больше энергии. Но в конце третьей четверти и в начале четвёртой нам удалось получить большое преимущество, и после этого мы контролировали игру до самого конца», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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