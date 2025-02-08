Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Парму» за содействие и помощь, с учётом того, какое у нас было сложное путешествие. Особенно хочу отметить тренера Евгения Пашутина — он настоящий джентльмен. Много лет мы играли друг против друга, и он всегда демонстрировал своё высокое мастерство, а также то, что он замечательный человек и настоящий человек баскетбола. Игра для нас была непростой.

Мы шли очко за очком, в каждой замене пытались найти больше энергии. Но в конце третьей четверти и в начале четвёртой нам удалось получить большое преимущество, и после этого мы контролировали игру до самого конца», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».