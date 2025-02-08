Женская сборная России уступила команде Беларуси во второй игре Кубка Халипского

Сегодня, 8 февраля, в Минске состоялся второй матч Кубка Халипского между женскими национальными командами России и Беларуси. По итогу встречи представительницы Беларуси одержали победу со счётом 81:71 (19:19, 27:24, 21:19, 14:9).

Однако россиянки оказались сильнее по сумме двух встреч, поскольку вчера, 7 февраля, одержали верх со счётом 82:61.

Кроме того, главный тренер женской сборной России Александр Ковалев оценил выступление своих подопечных в двух матчах с представительницами Беларуси.

— Если кратко подводить резюме этого сбора, оно будет положительным?

— Оно положительное — как сегодня, так и вчера. В целом я посмотрел, кто на что способен. Конечно, опыт у Беларуси огромный, и сегодня мы немного не смогли их «перебегать», хотя вроде бы старались. Качество игры по нападению нужно улучшить, и мы улучшим его лишь только тогда, когда будет много игр.

Можно много тренироваться, но, когда мало матчей, этого недостаточно — мы голодные до игр, я вижу, что молодёжь рвётся играть. Сегодня мы заиграли много молодых девчонок, дали отдохнуть Полине Селезенёвой и решили её поберечь после микротравмы шеи. Но всё в порядке, эмоции хорошие и положительные. Да, хотелось выиграть, но белоруски сегодня были настроены решительно и очень хотели взять реванш, — приводит слова Ковалева пресс-служба РФБ.