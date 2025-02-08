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Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Зенитом»

Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил причины поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (58:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
58 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Нэвелс - 14, Захаров - 13, Руженцев - 8, Хэмм - 8, Хэмилтон - 6, Якушин - 5, Ильницкий - 2, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Шашков
Зенит: Швед - 15, Фрейзер - 14, Хантер - 12, Уайт - 9, Пойтресс - 6, Воронцевич - 6, Щербенев - 3, Карасёв - 3, Жбанов - 3, Бэйкон - 3, Захаров, Рыжов

«Зенит» – очень серьёзная команда, которая находится в тройке лидеров турнира. У соперника большая ротация и серьёзный состав. Плюс недавно к команде присоединился Алексей Швед. Наша задача была играть от защиты, контролировать ритм игры. Это удавалось на протяжении первых 25 минут. Совершили 11 потерь, проиграли по подборам 37 на 42 у соперника, это тоже один из ключевых моментов. Третью четверть также достойно сыграли, пропустили всего 14 очков, но в нападении забили всего 10 очков, этого было недостаточно. «Зенит» одна из самых атакующих команд с большим количеством снайперов и со сбалансированным составом.

К сожалению, в заключительной четверти не смогли удержать концентрацию в защите. Не хватило энергии со скамейки, и мы не смогли ответить на смену в защите у соперника в четвёртой четверти. В нападении пробили всего восемь штрафных, это говорит о том, что мы были недостаточно агрессивны в нападении, не играли на фол из поста. Сейчас необходимо сделать работу над ошибками, объединиться и быть готовыми к игре с «Локо», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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