Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил причины поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (58:74).

«Зенит» – очень серьёзная команда, которая находится в тройке лидеров турнира. У соперника большая ротация и серьёзный состав. Плюс недавно к команде присоединился Алексей Швед. Наша задача была играть от защиты, контролировать ритм игры. Это удавалось на протяжении первых 25 минут. Совершили 11 потерь, проиграли по подборам 37 на 42 у соперника, это тоже один из ключевых моментов. Третью четверть также достойно сыграли, пропустили всего 14 очков, но в нападении забили всего 10 очков, этого было недостаточно. «Зенит» одна из самых атакующих команд с большим количеством снайперов и со сбалансированным составом.

К сожалению, в заключительной четверти не смогли удержать концентрацию в защите. Не хватило энергии со скамейки, и мы не смогли ответить на смену в защите у соперника в четвёртой четверти. В нападении пробили всего восемь штрафных, это говорит о том, что мы были недостаточно агрессивны в нападении, не играли на фол из поста. Сейчас необходимо сделать работу над ошибками, объединиться и быть готовыми к игре с «Локо», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.