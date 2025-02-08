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Инсайдер сообщил клуб НБА, в котором продолжит карьеру Бен Симмонс

Инсайдер сообщил клуб НБА, в котором продолжит карьеру Бен Симмонс
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Североамериканский инсайдер авторитетного издания ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что 28-летний австралийский разыгрывающий Бен Симмонс продолжит карьеру в калифорнийском клубе «Лос-Анджелес Клипперс».

В текущем сезоне Симмонс играл за нью-йоркский клуб «Бруклин Нетс» и его составе принял участие в 33 играх. В среднем за матч австралиец набирает 6,2 очка, делает 5,2 подбора, отдаёт 6,9 результативных передачи, а также совершает 0,8 перехвата.

Бен был выбран под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году клубом «Филадельфия Сиксерс».

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