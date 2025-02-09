Сын Майкла Джордана не признал вину в деле о вождении в нетрезвом виде и хранении кокаина

Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, не признал вину по делу о вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте. Об этом сообщает портал TMZ.

Напомним, автомобиль, в котором находился Джордан-младший, остановился на железнодорожных путях. Офицер, который подошёл к машине, почувствовал запах алкоголя. Речь водителя, по его словам, была невнятной, а глаза человека, находившегося за рулём, были «красными и остекленевшими».

Вскоре после ареста Маркус Джордан поблагодарил всех, кто поддержал его после задержания.