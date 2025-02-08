Батлер пропустил утреннюю разминку «Голден Стэйт»

35-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, Джимми Батлер пропустил утреннюю тренировку «воинов». Об этом сообщает журналист Энтони Слэйтер в соцсетях.

Как сообщает источник, команда ожидает, когда все игроки, участвовавшие в обмене, официально пройдут медосмотр. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие несколько часов, а Батлер сможет дебютировать в матче с «Чикаго Буллз».

Напомним, в ходе сделки «Уорриорз» покинули Деннис Шрёдер («Юта»), Эндрю Уиггинс, Кайл Андерсон («Майами»), Линди Уотерс III («Детройт Пистонс»).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи.