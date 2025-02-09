Дабл-дабл Энтони Дэвиса в дебютной игре помог «Далласу» победить «Хьюстон»

В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:105.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский центровой и новичок «Маверикс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в дебютном матче: 26 очков, 16 подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде американский защитник Макс Кристи набрал 23 очка, а также сделал два подбора и две передачи.

У гостей больше всех очков набрал турецкий центровой Алперен Шенгюн, в активе которого 30 очков, восемь подборов и три передачи. 24 очка на счету его одноклубника Джефф Грина.

В следующем матче «Даллас» дома встретится с «Сакраменто Кингз» 11 февраля, а «Хьюстон» сыграет на своей площадке с «Торонто Рэпторз» также 9 февраля.

Рекорды НБА: