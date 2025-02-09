Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Хьюстон Рокетс, результат матча 9 февраля 2025, счёт 116:105, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Энтони Дэвиса в дебютной игре помог «Далласу» победить «Хьюстон»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:105.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 23, Маршалл - 16, Ирвинг - 13, Томпсон - 13, Динвидди - 10, Вашингтон - 6, Гэффорд - 5, Экзам - 4, Харди, Проспер, Эдвардс, Келли
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Томпсон - 20, Брукс - 9, Исон - 8, Уитмор - 7, Шеппард - 3, Холидей - 2, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Уильямс, Грин

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский центровой и новичок «Маверикс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в дебютном матче: 26 очков, 16 подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде американский защитник Макс Кристи набрал 23 очка, а также сделал два подбора и две передачи.

У гостей больше всех очков набрал турецкий центровой Алперен Шенгюн, в активе которого 30 очков, восемь подборов и три передачи. 24 очка на счету его одноклубника Джефф Грина.

В следующем матче «Даллас» дома встретится с «Сакраменто Кингз» 11 февраля, а «Хьюстон» сыграет на своей площадке с «Торонто Рэпторз» также 9 февраля.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Мы стали свидетелями истории! Кто в НБА лучше всех проявил себя на рынке обменов?
Мы стали свидетелями истории! Кто в НБА лучше всех проявил себя на рынке обменов?

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android