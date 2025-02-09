«Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Индиану». Остин Ривз набрал 45 очков

В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 124:117.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Остин Ривз, набравший 45 очков, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде японский тяжёлый форвард Руи Хатимура набрал 24 очка, а также сделал девять подборов. Звёздные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и новичок Лука Дончич участия в матче не принимали.

У гостей больше всех очков набрал камерунский центровой Паскаль Сиакам, в активе которого 23 очка, шесть подборов и четыре передачи.

Благодаря этой победе «Лейкерс» продлили победную серию в НБА до пяти матчей. Команда из Калифорнии занимает четвёртую строчку в Западной конференции. «Индиана», в свою очередь, располагается на том же месте на Востоке.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Ютой Джаз» 11 февраля, а «Индиана» сыграет на своей площадке с «Нью-Йорк Никс» 12 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: