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Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана Пэйсерс, результат матча 9 февраля 2025, счёт 124:117, регулярный чемпионат НБА

«Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Индиану». Остин Ривз набрал 45 очков
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В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 124:117.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Остин Ривз, набравший 45 очков, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде японский тяжёлый форвард Руи Хатимура набрал 24 очка, а также сделал девять подборов. Звёздные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и новичок Лука Дончич участия в матче не принимали.

У гостей больше всех очков набрал камерунский центровой Паскаль Сиакам, в активе которого 23 очка, шесть подборов и четыре передачи.

Благодаря этой победе «Лейкерс» продлили победную серию в НБА до пяти матчей. Команда из Калифорнии занимает четвёртую строчку в Западной конференции. «Индиана», в свою очередь, располагается на том же месте на Востоке.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Ютой Джаз» 11 февраля, а «Индиана» сыграет на своей площадке с «Нью-Йорк Никс» 12 февраля.

Регулярка НБА. Календарь
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У кого больше всех очков в НБА:

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