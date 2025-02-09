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Обмен между «Лейкерс» и «Шарлотт» по переходу молодого центрового неожиданно аннулирован

Обмен между «Лейкерс» и «Шарлотт» по переходу молодого центрового неожиданно аннулирован
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о неожиданном срыве обмена 23-летнего новичка своего клуба Далтона Кнехта в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Марка Уильямса.

Как сообщает Шэмс Чарания, причина срыва сделки в том, что в «Шарлотт» «не выполнили одно из условий сделки». Так, медицинский осмотр Уильямса выявил ряд проблем, из-за которых переход пришлось полностью «заморозить». Отмечается, что провал медосмотра не связан со спиной Марка.

213-сантиметровому Уильямсу 23 года, он был выбран «Шарлотт» в 2022 году под 15-м номером в первом раунде. Кнехт был выбран на драфте 2024 года под общим 17-м номером в первом раунде.

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