59 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» крупно обыграть «Чикаго» в НБА

В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 132:111.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка и сделавший четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде новичок американский лёгкий форвард Джимми Батлер набрал в своей дебютной встрече 25 очков, а также сделал два подбора и четыре передачи.

У гостей больше всех очков набрал американский разыгрывающий Коби Уайт, в активе которого 27 очков, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Чикаго» дома встретится с «Детройт Пистонс» 12 февраля, а «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Милуоки Бакс» 11 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: