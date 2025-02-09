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Чикаго Буллз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 9 февраля 2025, счёт 111:132, регулярный чемпионат НБА

59 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» крупно обыграть «Чикаго» в НБА
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В ночь с 8 на 9 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 132:111.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка и сделавший четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде новичок американский лёгкий форвард Джимми Батлер набрал в своей дебютной встрече 25 очков, а также сделал два подбора и четыре передачи.

У гостей больше всех очков набрал американский разыгрывающий Коби Уайт, в активе которого 27 очков, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Чикаго» дома встретится с «Детройт Пистонс» 12 февраля, а «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Милуоки Бакс» 11 февраля.

Регулярка НБА. Календарь
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У кого больше всех очков в НБА:

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