Джимми Батлер повторил редкое достижение Уилта Чемберлена в «Голден Стэйт»

Сегодня, 9 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 132:111 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (7 из 12 с игры, 11 из 13 штрафных), сделав четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».

Как отмечает аккаунт StatMamba в социальной сети, Батлер стал первым игроком в истории «Уорриорз», который в своём дебютном матче сумел набрать минимум 25 очков без единого точного трёхочкового броска. До него подобное достижение было только у Уилта Чемберлена.