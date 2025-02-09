Дабл-дабл Йокича и 30 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА
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В ночь с 8 на 9 февраля мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу во встрече со счётом 122:105.
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
105 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 24, Бол - 19, Джонс - 15, Ли - 11, О'Нил - 9, Данн - 8, Вашингтон Мл. - 7, Ричардс - 5, Гиллеспи - 5, Пламли - 2, Игодаро, Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Йокич - 26, Браун - 18, Строутер - 18, Гордон - 9, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Джордан - 4, Ннаджи - 4, Холл - 2, Шарич, Джонс, Александер
Самым результативным в составе победителей стал канадский защитник Джамал Маррей, набравший 30 очков, сделавший три подбора и пять передач. Также дабл-даблом отличился центровой Никола Йокич, набравший 26 очков, сделавший 11 подборов и девять передач.
У хозяев наивысшей результативностью отметился Девин Букер, набравший 24 очка, сделавший семь подборов и три передачи. В следующем матче «Финикс» примет «Мемфис», а «Денвер» — «Портленд».
Крутой момент с Йокичем:
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