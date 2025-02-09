Дабл-дабл Йокича и 30 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА

В ночь с 8 на 9 февраля мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу во встрече со счётом 122:105.

Самым результативным в составе победителей стал канадский защитник Джамал Маррей, набравший 30 очков, сделавший три подбора и пять передач. Также дабл-даблом отличился центровой Никола Йокич, набравший 26 очков, сделавший 11 подборов и девять передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился Девин Букер, набравший 24 очка, сделавший семь подборов и три передачи. В следующем матче «Финикс» примет «Мемфис», а «Денвер» — «Портленд».