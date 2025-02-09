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В «Шарлотт» выступили с заявлением после срыва обмена с «Лейкерс»

В «Шарлотт» выступили с заявлением после срыва обмена с «Лейкерс»
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Пресс-служба «Шарлотт Хорнетс» выпустила заявление, в котором клуб высказался по поводу аннулированного обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс», ключевой фигурой которого был 23-летний центровой Марк Уильямс.

«Мы рады снова приветствовать Марка в нашей команде «Хорнетс»! Ранее нам пришлось принять непростое решение о его переходе в другую команду, которая очень хотела видеть его в своём составе. Однако мы всегда высоко ценили талант, трудолюбие и характер Марка.

Теперь он возвращается к нам в роли ключевого игрока на позиции стартового центрового. Его возвращение не только усилит нашу команду, но и вдохновит всех вокруг. Мы с нетерпением ждём его вклада как на паркете, так и за его пределами», — сказано в опубликованном сообщении.

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