В «Шарлотт» выступили с заявлением после срыва обмена с «Лейкерс»

Пресс-служба «Шарлотт Хорнетс» выпустила заявление, в котором клуб высказался по поводу аннулированного обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс», ключевой фигурой которого был 23-летний центровой Марк Уильямс.

«Мы рады снова приветствовать Марка в нашей команде «Хорнетс»! Ранее нам пришлось принять непростое решение о его переходе в другую команду, которая очень хотела видеть его в своём составе. Однако мы всегда высоко ценили талант, трудолюбие и характер Марка.

Теперь он возвращается к нам в роли ключевого игрока на позиции стартового центрового. Его возвращение не только усилит нашу команду, но и вдохновит всех вокруг. Мы с нетерпением ждём его вклада как на паркете, так и за его пределами», — сказано в опубликованном сообщении.