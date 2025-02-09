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36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Майклу Джордану в НБА

36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Майклу Джордану в НБА
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка в недавно завершившемся матче с «Чикаго Буллз» (132:111) в НБА, повторил достижение, ранее покорявшееся в Национальной баскетбольной ассоциации только легендарному защитнику Майклу Джордану. Об этом сообщает Sports Center в соцсети X (ранее Twitter).

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер

По информации источника, Карри стал вторым защитником в истории НБА с тремя подряд играми с 30 и более очками в возрасте 36+ лет после Джордана. Кроме того, Карри — самый возрастной в принципе защитник с подобным достижением.

Ранее Карри набрал 32 очка в матче с «Ютой Джаз» и 37 очков в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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