36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Майклу Джордану в НБА

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка в недавно завершившемся матче с «Чикаго Буллз» (132:111) в НБА, повторил достижение, ранее покорявшееся в Национальной баскетбольной ассоциации только легендарному защитнику Майклу Джордану. Об этом сообщает Sports Center в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Карри стал вторым защитником в истории НБА с тремя подряд играми с 30 и более очками в возрасте 36+ лет после Джордана. Кроме того, Карри — самый возрастной в принципе защитник с подобным достижением.

Ранее Карри набрал 32 очка в матче с «Ютой Джаз» и 37 очков в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Рекорды НБА: