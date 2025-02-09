Остин Ривз добился уровня результативности Леброна, Дэвиса и Брайанта за «Лейкерс»

Сегодня, 9 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 124:117 в пользу домашней команды.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 45 очков (14 из 26 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые; 13 из 13 — штрафные), сделав семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» баскетболиста по итогам встречи составил «+14».

Примечательно, что Ривз стал лишь четвёртым игроком «Лос-Анджелеса» за последние 20 лет, кому удалось набрать 45 и более очков в одной игре. До него это достижение покорялось Леброну Джеймсу, Энтони Дэвису и Коби Брайанту.