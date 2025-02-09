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Остин Ривз добился уровня результативности Леброна, Дэвиса и Брайанта за «Лейкерс»

Остин Ривз добился уровня результативности Леброна, Дэвиса и Брайанта за «Лейкерс»
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Сегодня, 9 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 124:117 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко, Вуд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 45 очков (14 из 26 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые; 13 из 13 — штрафные), сделав семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» баскетболиста по итогам встречи составил «+14».

Примечательно, что Ривз стал лишь четвёртым игроком «Лос-Анджелеса» за последние 20 лет, кому удалось набрать 45 и более очков в одной игре. До него это достижение покорялось Леброну Джеймсу, Энтони Дэвису и Коби Брайанту.

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