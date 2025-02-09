Единая лига: расписание матчей 9 февраля
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В воскресенье, 9 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этого игрового дня.
Расписание Единой лиги на 9 февраля:
12:00 мск — «Астана» – «Локомотив-Кубань»;
14:00 мск — «Уралмаш» – МБА-МАИ;
15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА;
16:00 мск — «Самара» – «Енисей»;
17:00 мск — УНИКС – «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает петербургский «Зенит», на счету которого 26 побед и пять поражений. На третьей строчке расположился московский ЦСКА, у которого 25 побед и пять поражений.
Комментарии
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