Единая лига: расписание матчей 9 февраля

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В воскресенье, 9 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этого игрового дня.

Расписание Единой лиги на 9 февраля:

12:00 мск — «Астана» – «Локомотив-Кубань»;

14:00 мск — «Уралмаш» – МБА-МАИ;

15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА;

16:00 мск — «Самара» – «Енисей»;

17:00 мск — УНИКС – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК Астана Астана Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК Самара Самарская область Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает петербургский «Зенит», на счету которого 26 побед и пять поражений. На третьей строчке расположился московский ЦСКА, у которого 25 побед и пять поражений.