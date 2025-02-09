В ночь с 8 на 9 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 9 февраля:

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 116:105;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 124:117;

«Орладно Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:111;

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 111:125;

«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:125;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:98;

«Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:132;

«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 104:131;

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 105:122;

«Сакраменто Кингз» — Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:118;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 130:110.