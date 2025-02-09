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Результаты игрового дня НБА 9 февраля

Результаты игрового дня НБА 9 февраля
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В ночь с 8 на 9 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 9 февраля:

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 116:105;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 124:117;
«Орладно Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:111;
«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 111:125;
«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:125;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:98;
«Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:132;
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 104:131;
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 105:122;
«Сакраменто Кингз» — Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:118;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 130:110.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 23, Маршалл - 16, Ирвинг - 13, Томпсон - 13, Динвидди - 10, Вашингтон - 6, Гэффорд - 5, Экзам - 4, Харди, Проспер, Эдвардс, Келли
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Томпсон - 20, Брукс - 9, Исон - 8, Уитмор - 7, Шеппард - 3, Холидей - 2, Адамс - 2, Ландейл, Ванвлит, Тэйт, Смит II, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко, Вуд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Вагнер - 33, Блэк - 20, Банкеро - 17, Айзек - 14, Энтони - 13, Картер - 7, Колдуэлл-Поуп - 3, Да Силва - 3, Битадзе - 2, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Барнс - 21, Вембаньяма - 18, Касл - 15, Джонсон - 10, Фокс - 9, Сохан - 7, Пол - 6, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Шампани, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 125
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Каррингтон - 23, Пул - 21, Кулибали - 17, Кисперт - 13, Шампани - 10, Холмс - 10, Вукчевич - 8, Брогдон - 7, Джонсон - 2, Мартин, Джордж, Сарр
Атланта Хоукс: Янг - 35, Рисашер - 18, Ньянг - 16, Нэнс - 14, Крейчи - 12, Дэниэлс - 11, Леверт - 9, Оконгву - 6, Мэнн - 4, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Джексон - 19, Альдама - 18, Морант - 16, Джексон - 11, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 5, Кларк - 5, Кеннард - 3, Уэллс - 2, Пуллин, Кавамура, Хафф, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 26, Уильямс - 25, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Джо - 3, Джонс - 2, Флаглер, Карлсон, Дука
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Рид - 23, Александер-Уолкер - 21, Гобер - 15, Кларк - 11, Диллингэм - 8, Шеннон - 4, Инглс - 2, Майнотт, Конли, Миллер, Гарза
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 21, Грант - 14, Шарп - 14, Хендерсон - 12, Мюррэй - 9, Авдия - 8, Камара - 8, Эйтон - 6, Уильямс - 6, Тибулл, Бэнтон, Клингэн, Рит, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 131
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Харт - 17, Пэйн - 14, Бриджес - 11, Таунс - 9, Макбрайд - 8, Шамет - 6, Ачиува - 3, Райт, Колек, Райан, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Притчард - 25, Уайт - 17, Корнет - 14, Браун - 12, Кета - 11, Хозер - 5, Хорфорд - 5, Уолш - 2, Холидэй, Порзингис, Тиллман, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
105 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 24, Бол - 19, Джонс - 15, Ли - 11, О'Нил - 9, Данн - 8, Вашингтон Мл. - 7, Ричардс - 5, Гиллеспи - 5, Пламли - 2, Игодаро, Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Йокич - 26, Браун - 18, Строутер - 18, Гордон - 9, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Джордан - 4, Ннаджи - 4, Холл - 2, Шарич, Джонс, Александер
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Сабонис - 27, Лавин - 22, Мюррэй - 19, Монк - 13, Эллис - 13, Дерозан - 11, Ларэвиа - 7, Валанчюнас - 6, Лайлз - 5, Макдермотт, Джонс, Никс, Картер, Кроуфорд, Краудер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Макколлум - 31, Мёрфи - 20, Бостон - 11, Маткович - 6, Альварадо - 5, Ривз - 3, Мисси - 2, Brooks, Грин, Хоукинс, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 26, Зубац - 26, Харден - 23, Коффи - 17, Джонс - 11, Леонард - 10, Браун - 7, Юбэнкс - 4, Боучэмп - 3, Данн - 3, Миллер, Батюм, Миллз
Юта Джаз: Кларксон - 24, Джордж - 21, Джузэнг - 19, Филиповски - 13, Михайлюк - 10, Поттер - 8, Сенсабо - 6, Кольер - 5, Уильямс - 2, Чьебв - 2, Харклесс
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