22 очка российского форварда Лахина помогли его команде обыграть одного из лидеров NCAA

В ночь на 9 февраля в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) завершился очередной игровой день, одним из героев которого стал российский форвард Виктор Лахин, выступающий за команду «Клемсон Тайгерз».

Коллектив Лахина обыграл одного из лидеров сезона «Дьюк Блю Дэвилз» с претендентом на топ-1 драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году Купером Флэггом.

Встречала завершилась со счётом 77:71 в пользу «Клемсон Тайгерз». На счету российского форварда 22 очка, четыре подбора, две передачи и один перехват. У партнёра Лахина Иана Шиффелина дабл-дабл — 12 очков и 10 подборов.

У Лидера «Дьюка» Флэгга на счету 18 очков, пять подборов, одна передача, три перехвата, один блок-шот.