Джимми Батлер высказался о тандеме со Стефеном Карри в «Голден Стэйт»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер прокомментировал совместное выступление с разыгрывающим Стефеном Карри во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (132:111).

«Противоположности притягиваются — такова жизнь. Я думаю, мы с ним идеально дополняем друг друга и наоборот. От него никто никогда не отходит. Ну, может, максимум двое… А у меня работа попроще: я играю один на один или в свободной зоне», — заявил Батлер во время пресс-конференции.

Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (7 из 12 с игры, 11 из 13 штрафных), сделав четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».