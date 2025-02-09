Экс-игрок НБА: Леброн Джеймс понимал, что заработает свой миллиард

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр рассказал, как Леброн Джеймс, ныне выступающий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», решил заключить контракт с Nike. Телфэйр также признался, что сам бы предпочёл подписать соглашение с Nike вместо adidas.

«Брон знал, что делает. Он принял это решение, исходя из принципа: «Почему бы мне не выбрать лучшие кроссовки?» Вот на каком уровне находится его мышление. Деньги? Брон понимал, что заработает свой миллиард. А у меня на тот момент был чек на $ 6 млн, который ждал своей очереди… adidas поступили просто возмутительно.

В моём документальном фильме их спросили: «Почему вы подписали контракт с Себастьяном? Что он даёт adidas?» Ответ был: «Уличный авторитет». А как только якобы возникли какие-то уличные проблемы, вы сразу же забрали все деньги обратно. Но вы же платили мне задолго до этого, так с какой стати вы теперь это отбираете?» — рассказал Телфэйр во время подкаста Дуайта Ховарда.