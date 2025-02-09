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Энтони Дэвис получил травму и покинул площадку в дебютной игре за «Даллас»

Энтони Дэвис получил травму и покинул площадку в дебютной игре за «Даллас»
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31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис во время своей дебютной игры за коллектив из Далласа с клубом «Хьюстон Рокетс» (116:105) покинул площадку в третьей четверти из-за травмы.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 23, Маршалл - 16, Ирвинг - 13, Томпсон - 13, Динвидди - 10, Вашингтон - 6, Гэффорд - 5, Экзам - 4, Харди, Проспер, Эдвардс, Келли
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Томпсон - 20, Брукс - 9, Исон - 8, Уитмор - 7, Шеппард - 3, Холидей - 2, Адамс - 2, Ландейл, Ванвлит, Тэйт, Смит II, Уильямс, Грин

Во время прохода под кольцо в исполнении форварда «Рокетс» Алперена Шенгюна Энтони стал менять позицию для защиты от турецкого игрока, но схватился руками за паховую область и упал на паркет. Затем Дэвис покинул паркет и не возвращался из раздевалки.

Кадр из трансляции
Кадр из трансляции
Кадр из трансляции
Кадр из трансляции
Дэвис покидает площадку

Дэвис покидает площадку

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Дэвис оформил дабл-дабл — 26 очков и 16 подборов. На его счету также семь передач и три блок-шота при одной потере.

Примечательно, что на пресс-конференции за день до дебюта в составе «Маверикс» Дэвис в ответ на недовольство фанатов клуба заявил, что является игроком, готовым выходить на паркет в каждом матче, а во время самого обмена циркулировали слухи о том, что Лука Дончич был обменян из-за высокой травматичности и лишнего веса.

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