Энтони Дэвис получил травму и покинул площадку в дебютной игре за «Даллас»

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис во время своей дебютной игры за коллектив из Далласа с клубом «Хьюстон Рокетс» (116:105) покинул площадку в третьей четверти из-за травмы.

Во время прохода под кольцо в исполнении форварда «Рокетс» Алперена Шенгюна Энтони стал менять позицию для защиты от турецкого игрока, но схватился руками за паховую область и упал на паркет. Затем Дэвис покинул паркет и не возвращался из раздевалки.

Кадр из трансляции Кадр из трансляции

Дэвис покидает площадку Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Дэвис оформил дабл-дабл — 26 очков и 16 подборов. На его счету также семь передач и три блок-шота при одной потере.

Примечательно, что на пресс-конференции за день до дебюта в составе «Маверикс» Дэвис в ответ на недовольство фанатов клуба заявил, что является игроком, готовым выходить на паркет в каждом матче, а во время самого обмена циркулировали слухи о том, что Лука Дончич был обменян из-за высокой травматичности и лишнего веса.