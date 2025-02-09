Ассистент Ведищева рассказал о сложностях предстоящей игры с «Астаной»

Первый ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Роман Семернинов рассказал, какой ошибки краснодарский клуб хочет избежать в матче с «Астаной» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Уверен, что «Астана» выйдет против нас с сумасшедшим настроем. Но мы хорошо знаем их сильные стороны и будем стараться максимально их нейтрализовать.

Самое важное — это наш настрой на игру. Мы уже не раз в этом сезоне видели, к чему приводит неправильное отношение к сопернику. Надеюсь, мы хорошо усвоили эти уроки. Цели и задачи от главного тренера поставлены, будем двигаться согласно плану», — приводит слова Семернинова пресс-служба клуба.

Встреча «Астаны» и «Локомотива-Кубань» начнётся в 12:00 по московскому времени.