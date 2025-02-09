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Владислав Голдин внёс вклад в победу команды, а клуб Дёмина разгромно проиграл в NCAA

Владислав Голдин внёс вклад в победу команды, а клуб Дёмина разгромно проиграл в NCAA
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18-летний российский защитник Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU), и его 23-летний соотечественник и форвард университета Мичигана Владислав Голдин помогли своим командам одержать победы в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в ночь на 9 февраля.

На счету Голдина 18 очков, восемь подборов, один блок-шот и три потери, а его коллектив победил со счётом 70:67 «Индиану Хузерс». 18 очков также набрал партнёр Владислава Трэ Дональдсон, а самым результативным игроком стал Дэнни Вульф — 20.

Университет Бригама Янга (BYU) уступил «Цинциннати Беаркэтс» со счётом 66:84. Дёмин набрал по ходу матча 12 очков (5/13 с игры, один реализованный штрафной при одной попытке с линии), сделал две передачи, один перехват и две потери.

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