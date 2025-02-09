Пистиолис объяснил, что нужно ЦСКА для победы над «Пари Нижний Новгород»
Поделиться
Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который начнётся сегодня, 9 февраля, в 15:00 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Играть против «Пари НН» на их площадке всегда сложно. К тому же они с повышенной мотивацией и другим психологическим настроем выходят на матчи с ЦСКА. Потому нам нужно показать самый высокий уровень баскетбола, если мы хотим добиться победы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.
Напомним, нижегородский клуб стал первой командой, которая обыграла действующих чемпионов в сезоне-2024/2025. После 30 проведённых матчей ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Пари НН» — на шестой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
12:59
-
12:13
-
11:45
-
11:26
-
10:50
-
10:23
-
10:10
-
09:58
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:26
-
08:24
-
07:22
-
07:15
-
07:10
-
06:56
-
05:46
-
03:00
-
01:40
-
00:24
- 8 февраля 2025
-
23:37
-
23:04
-
22:04
-
21:46
-
21:11
-
20:54
-
20:02
-
19:37
-
19:11
-
19:11
-
18:24
-
17:32