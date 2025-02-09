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Пистиолис объяснил, что нужно ЦСКА для победы над «Пари Нижний Новгород»

Пистиолис объяснил, что нужно ЦСКА для победы над «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который начнётся сегодня, 9 февраля, в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть против «Пари НН» на их площадке всегда сложно. К тому же они с повышенной мотивацией и другим психологическим настроем выходят на матчи с ЦСКА. Потому нам нужно показать самый высокий уровень баскетбола, если мы хотим добиться победы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Напомним, нижегородский клуб стал первой командой, которая обыграла действующих чемпионов в сезоне-2024/2025. После 30 проведённых матчей ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Пари НН» — на шестой строчке.

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