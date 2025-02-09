Леброн Джеймс отреагировал на 45 очков Остина Ривза в матче за «Лейкерс»

40-летний звёздный американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс прокомментировал в социальных сетях личный рекорд своего партнёра по клубу Остина Ривза, который набрал 45 очков в победном матче с «Индианой Пэйсерс» (124:117).

«Явная проблема! Этот парень хладнокровен», — подписал Джеймс фотографию Ривза с результатом матча.

Фото: Скриншот из социальных сетей

На счету Остина 45 очков, семь подборов, семь передач и три перехвата. Ривз набрал в первой четверти 14 очков (пять из шести бросков с игры), и благодаря его игре «Лейкерс» повели со счётом 44:22 в конце четверти.